Auch in der Sitzung des Gemeinderates ist keine Entscheidung über eine Neubauvariante für das Sennebad und einen Termin für einen Bürgerentscheid gefallen. Auf Antrag der CDU wurden die Tagesordnungspunkte auf die Ratssitzung am 29. April vertagt. Bereits in den Sitzungen des Bauausschusses und des Haupt- und Finanzausschusses hatte sich abgezeichnet , dass der Vorschlag der Verwaltung für einen Bürgerentscheid am 27. Juni zum Bau der Basisvariante auf dem roten Platz nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit erzielen würde, obwohl alle Ratsparteien für den Neubau und für einen Bürgerentscheid sind. Die Opposition hält eine Abstimmung Ende Juni aber für verfrüht , weil noch viele Fragen rund um das Hallenbad offen seien . In der Ratssitzung am Donnerstagabend stellte CDU-Fraktionsvorsitzender Udo Neisens den Antrag, die Entscheidungen auf die nächste Ratssitzung Ende April zu vertagen, auch deswegen, weil „überraschend“ teils neue Fragen aufgetaucht seien. So hätten SPD und Grüne plötzlich nach einer neuen Bauvariante des Hallenbades mit Sportbecken und gleich zwei Kursbecken gefragt. „Wir erkennen das Informationsbedürfnis der anderen Fraktionen an“, so Neisens. Bis zur nächsten Ratssitzung solle die Opposition ihre Fragen an die Verwaltung adressieren, sagte der CDU-Fraktionschef: „Heute werden wir keine Entscheidung treffen können. Manche Fragen können mit vertretbarem Aufwand beantwortet werden, auf andere Fragen werden wir auch im Juni keine Antwort haben“, vermutet Neisens.