Seine altbekannten Kommissare Vincent Blohm und Melanie Weiß müssen in einem aktuellen Fall ermitteln, der mit schlimmen Gräueltaten auf einem Hof in der Senne kurz nach dem Krieg zusammenhängt. Eigentlich besagt ein Sprichwort ja das genaue Gegenteil, denn in der Redewendung heißt es bekanntlich „Die Zeit heilt alle Wunden“. Im neuen Krimi von Werner Pfeil ist davon nichts zu spüren. „Manche Verletzungen der Seele sind so schmerzhaft, so tief und sogar generationsübergreifend, dass für die Betroffenen nur wenig Hoffnung auf Heilung besteht“, beschreibt der 64-Jährige seinen neuen Kriminalfall. Das einzige, was einer Kriegswitwe mit ihrer Tochter geblieben ist, ist das nackte Überleben. Sie findet auf einem Hof in der Hövelsenne eine neue Heimat – allerdings eine entsetzliche, wie sich herausstellt.