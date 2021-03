Jetzt impfen auch die Hausärzte

Eine der ersten, die Dr. Georg Schneider am Mittwoch zu Hause impfte, war Marianne Gröbe (87). Den Biontech-Impfstoff hatte Schneider, dessen Praxis in dieser Woche urlaubsbedingt geschlossen ist, eigens am Impfzentrum in Salzkotten abgeholt. Marianne Gröbe wurde am Mittwochmorgen von Tochter Marion und Schwiegersohn Konrad Hoffknecht mit der Nachricht überrascht, dass mittags ihre Corona-Schutzimpfung bevorstehe. „Ich freue mich sehr, vor allem darüber, dass das jetzt bei mir zu Hause möglich ist und ich nicht extra nach Salzkotten muss“, sagte die Seniorin. Als pflegende Angehörige erhielten auch ihre Tochter und ihr Schwiegersohn die erste von zwei notwendigen Impfungen. Impfung beim Hausarzt „Wir Hausärzte dürfen ab sofort nicht mehr so mobile Menschen über 80 sowie Menschen mit Pflegegrad 4 oder 5 bei sich zu Hause impfen. Außerdem dürfen sich auch jeweils zwei pflegende Angehörige impfen lassen“, erklärt Dr. Georg Schneider. Entgegen erster Ankündigungen werden die örtlichen Arztpraxen demnächst wohl mit mehr Impfstoff beliefert als zunächst angenommen: „Die Praxen erhalten mindestens 20 Impfdosen pro Arzt. Zunächst war von 20 Dosen pro Praxis die Rede gewesen“, erläutert der Allgemeinmediziner.