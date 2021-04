Hövelhofer Feuerwehr schützt Wohnhaus vor Schaden

Eine Ursache für den Brand wurde am Mittwochabend noch nicht ermittelt, die Örtlichkeit wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Um 21.05 Uhr wurde die Hövelhofer Feuerwehr in den Sandweg alarmiert. „Als wir eintrafen, stand die Gartenlaube bereits in Vollbrand und die Flammen schlugen gegen die Dachtraufe“, sagte Einsatzleiter Patrick Falkenrich. Er war als einer der ersten Feuerwehrkräfte vor Ort: „Einer der Bewohner sowie Nachbarn unternahmen eigene Löschversuche. Das Wohnhaus war vorbildlich geräumt.“ Falkenrich ließ unverzüglich eine Riegelstellung zum Wohnhaus aufbauen, um dieses zu schützen. Das Vorhaben gelang, am Wohnhaus entstand kein größerer Schaden.

Zwei Trupps gingen unter umluftunabhängigem Atemschutz gegen den Brandherd vor. Allerdings brannte die etwa drei mal drei Meter große Gartenlaube komplett aus. Ein in der Laube stehende Gasflasche erschwerte den Löschangriff. „Die Gasflasche blies das Gas mit einer großen Stichflamme ab, so dass große Vorsicht geboten war“, betonte der Einsatzleiter. Die Gasflasche wurde gekühlt und zunächst aus der Gefahrenzone gebracht. Rund 40 Feuerwehrleute und das DRK Hövelhof waren im Einsatz. Das Feuer bekamen sie schnell in den Griff. Von der Drehleiter aus wurde das Wohnhaus mit einer Wärmebildkamera gründlich auf mögliche Glutnester untersucht – ohne Befund.

Ein Bewohner des Hauses wurde vom Rettungsdienst vorsorglich wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Der Verdacht bewahrheitete sich glücklicherweise nicht. Nach gut einer Stunde rückten die ersten Feuerwehrkräfte wieder ein. Polizisten beschlagnahmten die Brandstelle, da zunächst keine Brandursache ermittelt werden konnte. Auch die Schadenshöhe an der ausgebrannten Laube war nicht klar.

Für Probleme bei den Löscharbeiten sorgte eine Gasflasche in der Laube. Foto: Feuerwehr Hövelhof