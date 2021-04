„Wir können oft nur herumeiern“

So gelten die derzeitigen Regeln zunächst mal für diese Woche. Ob sich kommende Woche etwas ändert? Das wissen auch Andreas Potthast, Leiter des Grundschulverbundes Westenholz-Hagen, und Klaus Schäfers, Leiter des Grundschulverbundes Senne in Hövelhof, nicht. In den Osterferien sahen sich die Schulleiter manchmal täglich mit neuen Szenarien für den Schulstart nach den Osterferien konfrontiert. „Zunächst waren wir davon ausgegangen, dass wir im Wechselunterricht arbeiten, erst am Freitagmorgen kam die offizielle Info aus dem Ministerium, dass lediglich eine pädagogische Betreuung, aber kein Präsenzunterricht angeboten wird nach den Ferien“, sagt Klaus Schäfers. Die Schulleiter hätten übers Wochenende die Betreuung organisieren müssen, sprich: Abfrage bei allen Eltern, um herauszufinden, wie viele Kinder von Montag an das Betreuungsangebot nutzen, und Rücksprache mit dem Betreuungspersonal.