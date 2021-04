Das Interesse an neuen kommunalen Baugebieten übersteigt regelmäßig die Zahl der vorhandenen Bauplätze, Bauen im Außenbereich wird heiß diskutiert. Auf privaten Flächen wird fast ausschließlich Wohnbebauung im hoch- bis höchstpreisigen Segment verwirklicht. Im Innenbereich gibt es viele unbebaute Flächen in Privatbesitz. Die CDU möchte weiterhin Wohnbaugebiete in Hövelhof ausweisen, und zwar „bedarfsorientiert und maßvoll“: „Die Union setzt sich dafür ein, dass der heimischen Bevölkerung die Möglichkeit zum Erwerb eines preisgünstigen Wohnbaugrundstücks geboten werden soll“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU.