Unter anderem soll es dabei auch um die Neugestaltung der Außenflächen rund ums Schulzentrum und das HoT gehen – also dort, wo Sportflächen wegfallen würden, falls dort das neue Hallenbad gebaut wird. Die Fäden für die Zukunftswerkstatt laufen bei Harry Lause, Leiter des Jugendzentrums HoT, zusammen, der die Planungen am Dienstag im Ausschuss für Bildung und Jugend vorgestellt hat. So weit ist alles vorbereitet – aber wann genau der Startschuss fällt, ist aufgrund der Corona-Pandemie und der derzeitigen Schulschließungen ungewiss. Das Virus ist auch der Grund, warum die Zukunftswerkstatt diesmal nicht wie bisher in Präsenzveranstaltungen stattfinden kann und soll.