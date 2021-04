Neubau könnte Möller ersetzen

Der Neubau soll nicht die Dimensionen der derzeitigen Bebauung haben, so dass dennoch die Schlossachse frei gelegt werden könnte. Das Fürstbischöfliche Jagdschloss wäre dann vom Henkenplatz aus sichtbar. Auf der von dort aus gesehen rechten Seite des Möller-Areals, dort, wo der alte Kneipenbau steht, könne eine neue Gastro-Immobilie entstehen, sagte Michael Berens, der als Arbeitstitel „Alt Hövelhof“ nannte: „Ein schönes Bierlokal könnte Hövelhof bereichern.“ Die Verwaltung habe viele Zuschriften von Bürgern bekommen, die sich einen Neubau mit Gastronomie wünschten, so der Bürgermeister. „Auch die Investoren, die sich bei uns gemeldet haben, könnten sich das gut vorstellen – aber nicht in der Alt-Immobilie“, so Berens. Es gebe sowohl Interessenten für ein Café als auch für ein Wirtshaus, jeweils mit zum Schlossgarten gelegenem Außenbereich, sagte der Bürgermeister. Denkbar sei, die Architektur eines möglichen Neubaus an das bekannte Möller-Gebäude anzulehnen, vielleicht sogar mit Fachwerk-Optik, so, wie Möller früher aussah. Er halte es für möglich, dass die Gemeinde den zur Apotheke hin gelegenen Teil der erworbenen Fläche an einen Investor verkaufe oder über Erbbaurecht verpachte.