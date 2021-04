Hövelhof-Hövelriege (WB/spi) -

Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist am späten Montagnachmittag bei einem Dachstuhlbrand am Eisenweg in Hövelriege entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf einen unmittelbar angrenzenden Gebäudetrakt.