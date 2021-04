Wittekindstraße: Nachbarn kritisieren geplanten Neubau

Im vergangenen August war das inklusive Wohnprojekt für Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen und Menschen mit so genannten „erworbenen Hirnschädigungen“ vorgestellt worden. Der etwa sechs Millionen Euro teure Neubau soll auf einem Grundstück an der Wittekindstraße, in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen DRK-Zentrum an der Bahnhofstraße, entstehen. Geplant ist ein dreigeschossiger Bau nebst zurückgesetztem Staffelgeschoss. In den ersten drei Etagen sind 25 Appartements mit einer Wohnfläche von jeweils 36 bis 38 Quadratmetern sowie Büro- und Gemeinschaftsräume vorgesehen.