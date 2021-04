Grundstück für Hundewiese gesucht

David Merschjohann stellte den CDU-Antrag in der Ausschusssitzung vor und sagte, unter anderem in einer Umfrage vor der Kommunalwahl, aber auch in persönlichen Gesprächen sei der Wunsch nach einer Hundeauslaufwiese wiederholt geäußert worden. Merschjohann verwies darauf, dass in der Sennegemeinde weitestgehend Leinenpflicht herrsche und es oft nur auf Privatgrundstücken möglich sei, Hunde frei laufen zu lassen.