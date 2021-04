Verwirrung um Revolverheld-Konzert

Termin in Hövelhof abgesagt, aber am gleichen Wochenende Auftritt in Schloß Holte-Stukenbrock

Hövelhof -

Von Meike Oblau

Die Band Revolverheld sollte eigentlich am 21. August in Hövelhof beim Senne-Open-Air am Schützen- und Bürgerhaus auftreten. Wegen der Corona-Pandemie hatte der Verein Sennekult das Konzert aber bereits Anfang März aufs Jahr 2022 verschoben. Für Verwirrung sorgt jetzt eine Ankündigung, dass Revolverheld nun stattdessen aber am 20. August diesen Jahres im benachbarten Stukenbrock auftritt.