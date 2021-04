Geehrt werden bis zu drei Personen, Gruppen, Vereine, Verbände oder sonstige Institutionen, die sich in Hövelhof durch besonderes ehrenamtliches Engagement für die Heimat in den Bereichen Traditions- und Brauchtumspflege, Erhaltung und Stärkung des regionalen Erbes, Bewahrung und Stärkung der lokalen und regionalen Identität, der Verwurzelung von Menschen, der Stärkung der Gemeinschaft und des Zusammenlebens in Hövelhof sowie der Bewahrung der heimischen Natur besonders verdient gemacht haben. Das zu vergebene Preisgeld beträgt bis zu 5000 Euro.

Die Verleihung des Heimatpreises wird in diesem Jahr unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung im Schlossgarten durchgeführt.

Vorschläge für den Heimatpreis können vom 30. April bis zum 21. Mai online unter www.hoevelhof.de, postalisch an die Sennegemeinde Hövelhof, Schloßstraße 14, 33161 Hövelhof oder per E-Mail an info@hoevelhof.de gerichtet werden.