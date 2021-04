Besucher dürfen auch nach 22 Uhr bleiben

Corona-Ausgangssperre: Teilnahme an Ratssitzung in Hövelhof gilt als „zulässige Ausnahme“

Interessierte Hövelhofer, die an diesem Donnerstag, 29. April, an der Ratssitzung im Schützen- und Bürgerhaus teilnehmen wollen (Beginn: 19 Uhr), müssen das SuB wegen der derzeit geltenden nächtlichen Ausgangssperre auch dann nicht verlassen, wenn die Sitzung länger als bis 22 Uhr dauern sollte.