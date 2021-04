Sennebad: Bürgerentscheid am 26. September

Hövelhof -

Von Meike Oblau,

Die wohl größte Investition in der Geschichte der Gemeinde Hövelhof soll mit einem Bürgerentscheid untermauert werden: Am Tag der Bundestagswahl, am 26. September, werden die Bürger der Sennegemeinde auch darüber abstimmen, ob ein neues Hallenbad auf dem roten Platz an der Dreifachhalle gebaut werden soll.