Angelika Michelis startet mit ihrem Angebot am Montag in Hövelhof an geändertem Ort

Hövelhof -

Das neue Corona-Testzentrum in Hövelhof geht an diesem Montag, 3. Mai, an einem anderen Ort als geplant an den Start. Nach Rücksprache mit dem Kreisgesundheitsamt zieht das Testzentrum kurzfristig von der Kulturscheune im Schlossgarten ins gegenüberliegende Pfarrheim an der Schloßstraße um.