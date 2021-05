Ursprünglich war die Aktion nur für Hövelhofer gedacht gewesen . Nach wie vor muss aber ein Termin vereinbart werden. Das Impfangebot bei der gemeinsamen Aktion am 8. Mai werde gut angenommen, heißt es in einer Pressemitteilung: „Parallel konnten die niedergelassenen Hausärzte einer Vielzahl ihrer Patientinnen und Patienten in dieser Woche bereits ein Impfangebot der Impfstoffe Biontech und Astrazeneca unterbreiten, sodass das Impfangebot nun erfreulicherweise kurzfristig auf alle Bürgerinnen und Bürgern im Kreis Paderborn, die älter als 60 Jahre sind, erweitert werden kann.“

Termine für Samstag (10 bis 14 Uhr, Schützen- und Bürgerhaus, von-der-Recke-Straße) können weiterhin über das Buchungsportal vereinbart werden. Den Link dazu gibt es auch unter www.hoevelhof.de. Hier stehen auch alle Informationen und benötigten Unterlagen zum Download weiterhin zur Verfügung.