Haus Möller: Online-Petition gestartet

Initiatorin der Aktion ist Heike Schalkowski. „Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass die CDU im Herbst zuerst gesagt hat, man müsse bei diesem Thema Ruhe und Sorgfalt walten lassen , und auf einmal wird der Abriss beschlossen , obwohl gar kein Zeitdruck da ist und obwohl noch ein Ortstermin mit den Denkmalschützern des LWL aus Münster aussteht“, begründet sie, warum sie den Ratsbeschluss nicht kommentarlos hinnehmen möchte. „ Es gibt aus objektiver Sicht gar keinen Grund, so einen Zeitdruck aufzubauen. Es wäre Zeit genug, ein Stimmungsbild im Ort abzufragen. “ Heike Schalkowski In der vergangenen Woche habe sie sich mit einigen anderen Mitstreitern in einer Videokonferenz ausgetauscht.