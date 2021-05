Feuerwehr Hövelhof gibt nach Messung in Gebäuden des Salvator Kollegs in Klausheide Entwarnung

Hövelhof (WB/spi) -

Sirenenalarm in Hövelhof: In Gebäuden des Salvator Kollegs in Klausheide ist am Dienstagmorgen ein unbekannter Stoff freigesetzt worden, der durch starken, unangenehmen Geruch bemerkt wurde.