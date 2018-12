Die Kilian Grundschule in Lichtenau muss dringend vergrößert werden. Auf Dauer wird die Schule dreizügig sein. Ob am alten Standort in der Kilianstraße erweitert oder am Schulzentrum neu gebaut wird, wird in den nächsten Monaten entschieden. Foto: Jürgen Vahle

Von Marion Neesen

Nicht länger hinauszögern wollten Rat und Verwaltung jedoch zukunftsträchtige Entscheidungen für die Kilian Grundschule in der Kernstadt. Diese platzt, insbesondere auch als Folge der Schließung der Grundschule in Herbram, mit derzeit 264 Kindern in 13 Klassen aus allen Nähten. Die erste Jahrgangsstufe wird vierzügig unterrichtet, die weiteren Jahrgänge haben drei Züge. Für die Zukunft wird durchgängig eine Dreizügigkeit erwartet. Wie dem Raumproblem begegnet werden soll, hat die Arbeitsgruppe Schule in den vergangenen Monaten in rund zehn Treffen diskutiert. Das klassische Klassenraummodell sei weder zukunftsfähig noch ausreichend. Als Inklusionsschule werde zudem zusätzlicher Raum zur individuellen Betreuung der Kinder mit Förderbedarf benötigt. Aktuell fehle es an Besprechungs- und Rückzugsräumen sowie Pflegebereichen für die Inklusionskinder, hat die Arbeitsgruppe festgestellt.

Arbeitsgruppe hat sieben Varianten erörtert

Insgesamt sechs verschiedene Erweiterungsvarianten am derzeitigen Standort sowie einen Neubau am Schulzentrum als Campus-Lösung hat die Arbeitsgruppe erörtert und sich schließlich auf zwei Varianten geeinigt, die weiter diskutiert werden sollen. Favorisiert werden eine der erörterten Ausbauvarianten mit Erweiterung am alten Standort sowie der Neubau am Schulzentrum. Eine Entscheidung für eine der beiden Varianten fällt dem Arbeitskreis Schule aus verschiedenen Gründen schwer. Daher sollen weitere Stimmen eventuell während eines Workshop-Tages gehört werden. In eine Entscheidungsfindung könnten weitere am Schulleben Beteiligte einbezogen werden.

Aufgrund der Schulentwicklung sei es unumgänglich, so die Verwaltung, mit den Bauarbeiten im Jahr 2020 zu beginnen. Der Rat beschloss daher am Donnerstag einstimmig, 650.000 Euro Planungskosten im Haushaltsplan für 2019 zu berücksichtigen. Jörg Altemeier, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, rechnet mit Baukosten, je nach endgültiger Variante, zwischen vier und sieben Millionen Euro.

Auf den Weg gebracht hat der Rat ebenfalls einstimmig das Projekt Klima-Campus Lichtenau. Die Stadt Lichtenau hat sich über das Projekt Kommunaler Klimaschutz NRW, ausgeschrieben vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, für Fördermittel in Höhe von bis zu 6,8 Millionen Euro qualifiziert (WV vom 31. Oktober). Dazu muss nun ein entsprechender Antrag erarbeitet werden, in dem die Maßnahmen am Schulzentrum in Zusammenarbeit mit dem Ministerium weiter konkretisiert werden. Mit seinem Votum hat der Rat nun die Verwaltung beauftragt, einen solchen bis zum 31. März bei der Bezirksregierung in Detmold vorzulegen, um sich die Fördergelder zu sichern.

Stadtverwaltung soll Förderantrag erarbeiten

Für die Umwandlung des Schulzentrums in einen Klima-Campus mit den verschiedenen Projekten fallen Kosten in Höhe von 8,5 Millionen Euro an. Bei einer 80-prozentigen Förderung kann Lichtenau etwa 6,8 Millionen Euro erwarten. Im Haushalt für das Jahr 2019 sollen zunächst rund 1,3 Millionen Euro bereit gehalten werden. Für die Umsetzung des Projektes werden in der Verwaltung zwei neue, befristete Planstellen benötigt. Eingestellt werden soll in den Bereichen Technik/Architektur und Verwaltung. Die Stellen könnten zwar bereits ausgeschrieben, die Verträge aber erst nach Bewilligung der Fördermittel unterschrieben werden. Damit rechnet Altemeier Ende Juni. »Eine echte Herausforderung für uns«, urteilt Altemeier mit Blick auf Kündigungsfristen möglicher Kandidaten.

Der Lichtenauer Haushaltsplan soll in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 16. Januar beraten und vom Rat am 24. Januar verabschiedet werden.