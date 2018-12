Lichtenau (WB). Bereits zu Klosterzeiten wurden in Dalheim Schafe gezüchtet und deren Wolle auf dem Paderborner Markt verkauft. Ein Kursus in der Dalheimer Klosterschule vermittelt Anfängern am Sonntag, 27. Januar, von 10 bis 16 Uhr die Grundlagen der Wollverarbeitung.