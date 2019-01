Von Hanne Hagelgans

Die Gastwirtschaft und Pension war Jahrzehnte lang eine Institution im Raum Lichtenau. Zahlreiche Vereine und Gruppen haben sich hier getroffen, Feriengäste aus der Großstadt haben hier Ruhe und Erholung gefunden, und viele Wanderer auf dem Sintfeld-Höhenweg sind hier eingekehrt.

Zeit für sich und für die Familie

Aus Altersgründen hören die Günthers, die das Lokal in zweiter Generation geführt haben, nun auf. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie Hannelore Günther verrät. Der Wanderverein EGV, eine fröhliche Frauenrunde, die sich regelmäßig in der Waldschänke getroffen hat, und viele weitere Stammgäste und Weggefährten haben zum letzten Mal vorbei geschaut und Abschied genommen. »Das ging schon ans Herz«, seufzt Hannelore Günther und zeigt einen liebevollen und sehr persönlichen Dankesbrief. Doch die 66-Jährige freut sich auch darauf, jetzt im neuen Jahr endlich einmal Zeit für sich und für die Familie zu haben. Obwohl sie eigentlich kaum weiß, wie sich das überhaupt anfühlt.

Denn mehr als 40 Jahre lang haben der Gasthof und der Pensionsbetrieb, der große Haushalt mit Blumen- und Gemüsegarten und später zusätzlich noch die Pflege der Schwiegereltern sie ordentlich auf Trab gehalten.

Und auch Ehemann Konrad Günther, der heute 72 Jahre alt ist, konnte über Langeweile nie klagen. Schließlich stemmte er viele Jahre lang gleich zwei Berufe: Nach dem normalen Arbeitstag als Maurer sprang er zu Hause schnell unter die Dusche, legte sich vielleicht kurz hin und stand dann am Abend hinter dem Tresen, um Bier für die Gäste zu zapfen. Und immer wenn es Zeit und Finanzen zuließen, baute er am Gasthof an und um: ein Saal entstand, später wurden weitere Pensionszimmer aufgestockt. Jetzt steht die Immobilie zum Verkauf.

Feriengäste aus Berlin und dem Ruhrgebiet

Aus Berlin und dem Ruhrgebiet reisten früher die Feriengäste an. Für kinderreiche Familien oder Senioren mit kleiner Rente gab es damals Zuschüsse von der Caritas und anderen Einrichtungen, damit auch sie sich eine Erholungsreise leisten konnten. Mehrere Wochen stiegen sie in der Waldschänke ab. Gäste, die nicht mobil waren, holte Wirt Konrad Günther manchmal höchstpersönlich im Ruhrgebiet ab.

Und die Großstädter fühlten sich wohl in Holtheim. Hannelore Günther erinnert sich an einen Besucher aus Berlin, dem es sogar so gut gefiel, dass er gar nicht wieder nach Hause wollte. Als die Abreise anstand, war er nirgends zu finden. Sie suchte die Umgebung ab, ihr Schwiegervater machte sich mit dem Moped auf den Weg, sogar ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Gefunden wurde der ältere Mann schließlich in einer Feldscheune, in der er sich versteckt hatte, um nicht wieder nach Hause zu müssen.

Fester Bestandteil des Dorfes

Auch für die Einheimischen war die Waldschänke viele Jahre lang ein fester Bestandteil des Dorfes. Nach der Sonntagsmesse und vor dem Mittagessen, weiß Hannelore Günther, ging es erst mal zum Schoppen in die Gaststätte. Auch nach jedem Fußballspiel war das so, schließlich musste jede Begegnung an der Theke gründlich nachbereitet werden. Und an den Samstagnachmittagen traf sich das halbe Dorf in der Waldschänke, die übrigens einen der ersten Fernseher im Ort hatte, um zu knobeln und gemeinsam Fußball zu schauen.

Regelmäßig Hochzeiten

Auch Hochzeiten wurden regelmäßig in der Waldschänke gefeiert. An eine kann sich Hannelore Günther noch besonders lebhaft erinnern. Nach der kirchlichen Trauung sollte in ihrem Lokal das Kaffeetrinken stattfinden. Doch die bestellte Hochzeitstorte kam und kam nicht. Auch als der Traugottesdienst schon fast zu Ende war, blieb der für die Torte vorgesehene Ehrenplatz auf dem Kuchenbuffet leer.

Schließlich stellte sich heraus, dass der Bäcker die Bestellung verschusselt hatte. In aller Eile lieferte er die Erdbeertorte nach, die dann aber erst um Mitternacht bei der Feier in der Schützenhalle den Gästen serviert wurde. Ironie der Geschichte: Als dasselbe Paar Jahre später die Erstkommunion des Nachwuchses feierte, gab es abermals eine Panne mit dem bestellten Kuchen.

Anekdoten dieser Art könnten Hannelore und Konrad Günther noch viele erzählen. Sehr dankbar sind sie ihrer Tochter Anja, Schwiegersohn Kaiuwe Soppa und den Enkelkindern. Denn die Wirtschaft war eben ein wirklicher Familienbetrieb, in dem alle mit anpackten und ganz selbstverständlich und ohne viele Worte einfach da waren, wenn Hilfe gebraucht wurde.