»Dass das Leben in der Stadt Lichtenau gut gelingt«, so lautet ein Teil des Segensspruches den Noah, Steve und Sven dem ersten Bürger der Stadt zusprachen. Josef Hartmann war wie immer sehr interessiert und wollte mehr von den Jugendlichen und ihrem Leben erfahren. So erzählten die drei auch gern, was sie schulisch bewegt und wie sie ihre Freizeit verbringen.

Für das Sternsingen opfern die drei einen Teil ihrer Freizeit, weiß die Gemeindereferentin. Das sei nicht selbstverständlich, denn es fehlten im Kernort Lichtenau noch zehn Kinder oder Jugendliche, die am Sonntag den Segen zu den Menschen bringen. Auch wenn es in den Vorjahren ganz schön anstrengend gewesen sei und oft Hände und Füße kalt waren, könnten die Sternsinger am Ende doch sehr stolz auf ihren Einsatz sein, denn schließlich böte sich die Gelegenheit, auf diese Weise etwas Gutes zu tun, nur einmal im Jahr. Kinder helfen Kindern – das Sternsingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder, und Noah, Steve und Sven aus St. Kilian Lichtenau gehören dazu.

Kinder helfen Kindern

Bundesweit beteiligten sich die Sternsinger an der 61. Aktion Dreikönigssingen. Gemeinsam mit den Trägern der Aktion – dem Kindermissionswerk »Die Sternsinger« und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – machen die Sternsinger überall in Deutschland auf die Lebenssituation von Kindern mit Behinderungen aufmerksam.

Doch nicht nur Kinder im Beispielland Peru werden auch zukünftig durch den Einsatz der kleinen und großen Könige in Deutschland unterstützt. Straßenkinder, Flüchtlingskinder, Aidswaisen, Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, denen Wasser und Nahrung fehlen, die in Kriegs- und Krisengebieten oder ohne ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen – Kinder in mehr als 100 Ländern der Welt werden jedes Jahr in Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion unterstützt werden. »Gemeinsam mit ihren jugendlichen und erwachsenen Begleitern haben sich die Sternsinger aus dem gesamten Pastoralverbund Lichtenau auf ihre Aufgabe vorbereitet. Sie kennen die Nöte und Probleme von Kindern rund um den Globus und sorgen mit ihrem Engagement für die Linderung von Not in zahlreichen Projektorten. Sie sind eben ein Segen«, sagt Annette Wagemeyer.