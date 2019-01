Von Hanne Hagelgans

Mehrere tausend Schützen und Besucher aus dem gesamten Altkreis und darüber hinaus kommen am ersten Septemberwochenende im Altenaudorf zusammen, um mit dem Husener Kreiskönigspaar Paul und Manuela Paschen zu feiern. »Türen öffnen – Freunde gewinnen«, so lautet das Motto.

Antreteplatz soll das Sportplatzgelände mitten im Dorf sein

Antreteplatz, das steht bereits fest, soll das Sportplatzgelände mitten im Dorf sein. Bevor es soweit ist, muss allerdings die in die Jahre gekommene Tartanbahn entfernt werden. Die frei gewordene Fläche soll anschließend mit Oberboden abgedeckt und eingesät werden. Die Mittel dafür in Höhe von 26.500 Euro hat der Haupt- und Finanzausschuss jetzt einstimmig freigegeben.

Gleiches gilt für die Kosten, die durch Arbeiten an städtischen Straßen in Husen entstehen. Nach Baumaßnahmen wie Kanalsanierungen waren mehrere Straßen zunächst nur provisorisch wieder hergestellt worden, jetzt sollen sie komplettiert werden. Dafür werden 143.200 Euro in den Haushalt eingestellt. »Notwendige Arbeiten, die in der nächsten Zeit sowieso angefallen wären, werden jetzt wegen des Kreisschützenfestes vorgezogen«, erläutert Ortsvorsteher Hans-Bernd Janzen.

Er freut sich über die Zustimmung des Ausschusses zu den Husener Vorschlägen, die Ergebnis einer gemeinsamen Ortsbesichtigung mit allen Akteuren sind. Geplant ist außerdem der Abtrag der an den Sportplatz angrenzenden Fläche. Sie soll mit Schotter angefüllt und mit Pflastersteinen befestigt werden, um Stehplätze im östlichen Teil des Sportplatzes zu schaffen. Das Projekt soll nach dem schon vielfach bewährten »Lichtenauer Modell« gefördert werden: Die Stadt kommt für die Materialkosten in Höhe von rund 16.000 Euro auf, die Husener sorgen in Eigenleistung für die Umsetzung. Janzen hat gegenüber der Stadt bereits in Aussicht gestellt, dass die Dorfbewohner mitziehen. Denn der Ortsvorsteher, der auch zweiter Vorsitzender und stellvertretender Oberst im Schützenverein Husen ist, ist guten Mutes, dass die Menschen auch nach einem Jahr mit vielen Aktionen zum 975. Ortsjubiläum noch bereit zum Mithelfen und Anpacken sind. »Die Husener ziehen auch weiterhin mit«, freut er sich.

Detaillierte Informationen während der Generalversammlung

Während der Generalversammlung am Samstag, 26. Januar, bekommen die Husener Schützen detaillierte Informationen zum Kreisschützenfest, für das die Planungen bereits weit gediehen sind. Die Festzelte, so Janzen, sollen auf einer Freifläche auf der linken Seite der Ortsdurchfahrt (von Lichtenau aus gesehen) gegenüber dem Neubaugebiet Ellern errichtet werden.