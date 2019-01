Die Einsatzkräft hatten den Carportbrand in Lichtenau schnell unter Kontrolle und verhinderten so, dass sich das Feuer auf das Wohnhaus ausbreitet. Foto: Matthias Wippermann

Lichtenau (wip). In Lichtenau hat am Samstagmorgen ein Carport gebrannt. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand auf das benachbarte Wohnhaus ausbreitete.

Als die Einsatzkräfte am Einsatzort in der Straße Attelner Berg ankamen, brannte der Doppel-Carport in voller Ausdehnung. »Es stießen sechs bis sieben Meter hohe Flammen hoch. Unser Ziel war es, hauptsächlich eine Ausbreitung auf das Wohnhaus zu verhindern. Das ist uns relativ schnell gelungen«, berichtete Manfred Schäfers, Löschzugführer Lichtenau Mitte. Eine Wärmebildkamera bestätigte, dass für das Wohnhaus keine Gefahr bestand.

Carportbrand in Lichtenau Fotostrecke

Foto: Matthias Wippermann

Die Ursache des Brandes ist noch offen. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass es sich um einen technischen Defekt handeln könnte. Eine Anwohnerin wollte am Morgen ein im Carport stehenden VW Kombi starten, doch das Auto sprang nicht an. Daraufhin ist sie mit dem Wagen ihrer Mutter, die in der Nachbarschaft wohnt, losgefahren. Ihr Mann, der bereits mit einem anderen Auto unterwegs war, kam kurz darauf zu Hause an und sah dann die Flammen. »Es hat wohl auch einen lauten Knall gegeben, daher könnte es gut sein, dass es am Auto, das nicht angesprungen ist, gelegen hat«, meinte Schäfers. Der VW Kombi brannte ab, im Carport war unter anderem auch Brennholz gelagert.

Zunächst waren die Löschzüge Lichtenau, Holtheim, Kleinenberg und Ebbinghausen am Einsatzort. Später rückten noch die Löschzüge Atteln, Henglarn und Husen nach. Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute und zehn Fahrzeuge am Einsatz beteiligt.