In einem Wald bei Hakenberg geriet eine Holzerntemaschine in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand aber schnell löschen. Foto: Jürgen Vahle

Hakenberg/Willebadessen (WB/vah). Eine brennende Holzerntemaschine hat am Donnerstagnachmittag für einen Großeinsatz der Lichtenauer Feuerwehr gesorgt. Der so genannte Harvester war in einem Waldstück zwischen Hakenberg und dem Wildgehege bei Willebadessen in Flammen aufgegangen.