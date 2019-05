Klaus Lage (links) kommt mit Bo Heart am 14. Juni nach Dalheim und stimmt dort Sommernachtslieder an.

Von Dietmar Kemper

Lichtenau (WV). Funktioniert ein Rocksong wie »Faust auf Faust« nur mit Stimme und Piano? »Oh, Sie werden sich wundern«, antwortet Klaus Lage selbstbewusst. Wie das Stück in reduzierter Form klingt, davon können sich die Besucher am Freitag, 14. Juni, beim Open-Air-Festival »Sommernachtslieder« im Kloster Dalheim in Lichtenau überzeugen.

Dann tritt Lage um 20 Uhr mit seinem langjährigen musikalischen Weggefährten Bo Heart »live zu zweit« auf und präsentiert alte und neue Stücke. Zwei Tage später wird Klaus Lage 69, aus Altersgründen aufzuhören, kommt ihm aber nicht in den Sinn. Konzerte seien keine Last, sondern die »reine Lust«. Auftritte nennt er ein »Lebenselixier« und schwärmt: »Ich will auf die Bühne, mich nicht im Studio verkriechen und an etwas tüfteln. Das ist auch schön, aber ich mache es nur, um damit auf die Bühne zu gehen.«

Auf die Bühne geht Klaus Lage seit Jahrzehnten, mal allein, mal mit seiner Band, mal zu zweit wie in Dalheim mit Pianist Bo Heart und mal mit einer Bigband statt Rockband. »1000 und eine Nacht«, seinen größten Hit aus dem 1984 erschienenen Album »Schweißperlen«, hat er schon mehr als 1000 Mal gesungen, aber die Zuhörer haben das Stück noch nicht satt. »Ich frage die Leute beim Konzert, ob sie das Lied noch hören wollen, und wir sind uns immer einig«, erzählt Lage.

»Ein Konzertabend soll kein Agitationsabend sein«

Aber nicht nur Liebeslieder gehören zum festen Repertoire. Lage ist ein Mensch, der sich für Politik interessiert und schon vor langem Auswüchse des Kapitalismus in dem Hit »Monopoli« kritisiert hat. »Ich bin ein gesellschaftspolitisch denkender Mensch. Aber ein Konzertabend soll kein Agitationsabend sein, ich trenne das«, sagt der Künstler, der in Bremen lebt und ehrenamtlicher Botschafter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist. Dass Länder wie Italien Schiffe mit Flüchtingen aus Afrika nicht mehr in die Häfen lassen, die Besatzungen kriminalisieren und ihnen Gefängnis androhen, findet er »skandalös«. Die Fluchtursachen gelte es zu bekämpfen, nicht die privaten Seenotretter: »Wenn es den Menschen dort so gut gehen würde wie uns hier, würden sie ja nicht weggehen.«

Lage setzt sich für Benachteiligte ein und arbeitet dabei in Bremen zum Beispiel mit dem Diakonischen Werk zusammen. Auch wenn er kein Kirchenmitglied mehr ist, hält er die Institution und deren Rolle als soziales Gewissen für wichtig. Ein Kloster als Auftrittsort schreckt Lage deshalb keineswegs ab. »Ich habe schon einige Konzerte in Kirchen gemacht, das Ambiente dort ist etwas Besonderes«, sagt er. Lage ist nicht im engeren Sinne ein gläubiger Mensch. »Ich glaube an Wahrhaftigkeit und Authentizität«, sagt er.

Fake News sind ihm zuwider

Fake News, erfundene Nachrichten, sind ihm deswegen ein Graus. »Die mediale Verbreitung von Unwahrheiten, die sich über Netzwerke wie Facebook multiplizieren, halte ich für das Gefährlichste in der jetzigen Zeit«, betont er. Das sorge für totale Verwirrung. Wer blicke im Syrien-Konflikt noch durch, fragt Lage. Er ist empört darüber, dass in der Türkei die Wahl in Istanbul einfach annulliert wird und Erdogan Journalisten als Terroristen bezeichnet.

Verschwört sich das Wetter gegen ihn?

Wie Unwahrheiten in die Welt gesetzt wurden und sich auf schreckliche Weise auswirkten, kann Lage in Dalheim erfahren. Vielleicht hat er ja vor dem Auftritt Zeit, die Ausstellung über Verschwörungstheorien zu besuchen. Und was, wenn sich am 14. Juni das Wetter gegen ihn verschwört, der Regen auf ihn niederprasselt? »Regen ist nicht schlimm, höchstens die daraus resultierende Erkältung. Ich bin ein optimistischer Mensch und gehe davon aus, dass es am 14. Juni nicht regnen wird«, sagt der Liedermacher.

Mit Ostwestfalen-Lippe verbindet er gute Erinnerungen, speziell mit der Gemeinde Altenbeken. Anfang der 1980er Jahre, als er in Deutschland noch nicht so bekannt war, füllte er dort schon die Halle. »Das war ein schöner Abend mit anschließender Currywurst in Willis Beke­stübchen«, blickt Lage zurück. Der leider verstorbene Willi Koch hatte damals wie Carsten Hormes zu den Mitbegründern der Kulturinitiative gehört. Die Altenbekener hätten Lust gehabt, die Gemeinde und die Halle zu beleben, spürte Lage.

Carsten Hormes vom Kulturbüro OWL hat auch das Festival »Sommernachtslieder« im Kloster Dalheim organisiert. Nach Klaus Lage treten dort am Samstag, 15. Juni, um 20 Uhr die Zucchini Sistaz und am Sonntag, 16. Juni, um 15 Uhr Klaus Hoffmann auf. Klaus Lage verspricht »schöne Lieder – das, was ich über Jahrzehnte gemacht habe, in modifizierter Form«. So wie »Faust auf Faust« ohne Gitarre.