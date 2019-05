Frank Siedhoff, Josef Hartmann, Stadtwerkechef Hermann Dickgreber und Lisa Julie Obermann (WWE/von links) nahmen die neue Ladesäule vor dem Rathaus in Betrieb.

Lichtenau (WB). Um die Idee des Elektroautos weiter in Fahrt zu bringen und die Alltagstauglichkeit zu fördern, haben die Stadt Lichtenau und die kommunale Westfalen-Weser-Energie-Gruppe vor dem Rathaus eine Ladestation mit zwei Ladepunkten aufgestellt. Sie wurde jetzt offiziell in Betrieb genommen.

Für die Westfalen-Weser-Energie-Gruppe hat die Installation der Ladesäule zwei Aspekte. »Einerseits ist es unser Ziel, der Idee der Elektromobilität stärkeren Anschub zu geben und die Alltagstauglichkeit zu demonstrieren. Hier an einer zentralen Stelle wird Elektromobilität zu einem sichtbaren Alltagsgegenstand wie ein Computer oder ein Fahrradständer«, sagte Frank Siedhoff, Westfalen-Weser-Netz. »Gleichzeitig können wir die Elektromobilität den Nutzern näher bringen und zeigen, dass sie sich durch gute Erreichbarkeit in den Alltag integrieren lässt.«

Viel Strom aus Windkraftanlagen

Auch für die Verantwortlichen in der Stadt Lichtenau lag es auf der Hand, sich beim Thema Elektromobilität zu engagieren. »Wir befassen uns schon einige Zeit mit der E-Mobilität, und so ist die Ladesäule mitten in der Stadt ein weiterer Schritt. Gerade im ländlichen Raum ist es wichtig zu zeigen, dass die eigene Mobilität auch umweltschonend und zukunftsfest möglich sein kann«, betonte Bürgermeister Josef Hartmann.

»Wir verfügen hier über sehr viel Strom aus Windkraftanlagen, also regenerativen Quellen, was die Elektromobilität besonders attraktiv macht. Und die Ladesäule passt zum Projekt unserer Stadtwerke, wo sich Bürger kostenlos ein E-Auto ausleihen können.«

Tanken kann an der Station übrigens jeder mit einem Elektrofahrzeug, vorausgesetzt es hat einen EU-genormten Standardstecker Typ2. Die Freischaltung der Ladesäule erfolgt über die App »PlugSurfing«, über die auch die Abrechnung läuft. Der Nutzer muss sich dort einmalig registrieren und kann dann an der Tankstelle am Rathaus sofort laden.