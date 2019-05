Am Damm des Rückhaltebeckens wird vor einem stromführenden Zaun gewarnt. Doch bis zum Dienstag floss dort kein Strom. Inzwischen hat sich das offenbar geändert. Foto: Neesen

Von Marion Neesen

Lichtenau (WB). In den Fall des verendeten Ziegenbocks am Rückhaltebecken in Husen ist Bewegung gekommen. Wie Bernd Dost gestern dem WV mitteilte, sei das Kreisveterinäramt erneut vor Ort gewesen und habe den Zaun geprüft. Maike Delang, Sprecherin des Kreises Paderborn, bestätigte, dass bei einer Nachkontrolle festgestellt worden sei, dass kein Strom auf dem Zaun war.