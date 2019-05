Nadine und Julian Vogt freuen sich auf das Schützenfest in Herbram Mitte Juni.

Herbram (WB). Neuer Schützenkönig in Herbram ist Julian Vogt. Der 27-jährige Schlosser der Deutschen Bundesbahn errang die Königswürde beim Vogelschießen am vergangenen Samstag bereits um 17.15 Uhr.

Mit dem 57. Schuss hatte Vogt das Ringen um den Königstitel kurzerhand beendet. An seiner Seite wird seine Ehefrau Nadine Vogt das Schützenvolk in Herbram regieren. Dem Majestätenpaar stehen in der laufenden Schützenfestsaison das Kronprinzenpaar Matthias Eikmeier und Nathalie Löhr, das Zepterprinzenpaar Philipp und Verena Heinze sowie das Apfelprinzenpaar Fabian Meyer und Alena Klaes zur Seite. Bierfasskönig wurde Jan-Niklas Beckmann.

Vor dem Vogelschießen hatten auch die Herbramer Jungschützen ihren neuen König ermittelt. Um 15.59 Uhr gelang Sören Michaelis mit der 25. Kugel der Königsschuss. Prinzen sind Patrick Vogt (Krone), Rene Beckmann (Zepter) und Florian (Apfel). Das Schützenfest wird in Herbram vom 15. bis 17. Juni gefeiert.