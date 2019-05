Der Rat der Stadt Büren hat in seiner letzten Sitzung einstimmig die Entscheidung getroffen, ihn als Abteilungsleiter für die Aufgabenbereiche Personal, Organisation, Bildung und Zentrale Dienste einzustellen. »Wir freuen uns über die Rückkehr von Jörg Altemeier, weil wir mit ihm nicht nur einen ehemaligen Kollegen, sondern eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewinnen konnten«, betont Bürgermeister Burkhard Schwuchow. »Der neue Mann im Team der Stadtverwaltung zeigt die Wertschätzung für die Stadt Büren als verlässlicher und moderner Arbeitgeber.«

In seiner Lichtenauer Dienstzeit hat Jörg Altemeier entschieden das Image und die Entwicklung der Stadt mitgestaltet: »Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Am Ende kam sie aus meinem Herzen. Es war eine tolle und spannende Zeit in Lichtenau, doch jetzt freue ich mich, in Zukunft wieder an der Entwicklung meiner Heimatstadt Büren mitwirken zu dürfen«, erläutert Jörg Altemeier seinen Entscheidung. Viele Projekte zeigen seine Handschrift. Als Geschäftsführer des Technologiezentrums für Zukunftsenergien war er mitverantwortlich für die Positionierung der Energiestadt und den Ausbau des Wirtschaftsstandortes Lichtenau.

Lichtenauer Bürgermeister bedauert Weggang

In der Position der Verwaltungsleitung war er insbesondere für fachübergreifende Projekte verantwortlich. Zuletzt ist ihm mit seinem Team gelungen, den Förderantrag »Klima-Campus« zur Grundsanierung der Realschule auf den Weg zu bringen. Die Stadt Lichtenau erwartet hierdurch eine Förderung in Höhe von bis zu 7,5 Millionen Euro.

Lichtenaus Bürgermeister Josef Hartmann bedauert den Wechsel seines allgemeinen Vertreters zur Stadt Büren. »Für mich persönlich war Jörg Altemeier immer ein wichtiger Partner zur Führung der Verwaltung und Beratung in allen wichtigen Projekten der Stadt. Aufgrund seiner Leistungen, sowie seiner loyalen, freundlichen und motivierenden Art war er bei den Mitarbeitern sowie den politischen Vertretern in hohem Maße anerkannt und geschätzt.« In Zukunft wird der Verwaltungsfachmann nun das Team um Bürgermeister Burkhard Schwuchow in Büren engagiert verstärken. Als Leiter der Abteilung zentrale Dienste im Rathaus wird er die Verantwortung für die Bereiche Personal, Organisation, Schule, Kitas sowie die Ratsarbeit übernehmen.