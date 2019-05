Asseln (WB). In Asseln wird an diesem Wochenende Schützenfest gefeiert. Regiert werden die Asselner im Schützenjahr 2019 vom Königspaar Bob und Hanna Harper. Für die beiden und die Hofstaatspaare Josef und Angelika Michaelis sowie Franz-Fabian und Kathrin Rüsing steht das wichtigste Fest des Jahres an.