Kevin Luse aus Lichtenau ist froh: Dank des schnellen Einsatzes der Polizei in Paderborn und in den Niederlanden konnte sein gestohlenes Coffee-Bike gerettet werden. Die Beamten stellten den zu einem mobilen Kaffeestand umgebauten Anhänger im niederländischen Enschede sicher.

Lichtenau (WB/han). Moderne Technik und schnelle grenzübergreifende Polizeiarbeit haben dafür gesorgt, dass Kevin Luse seine Existenzgrundlage nicht verloren hat. Sein gestohlenes Coffee-Bike wurde in Holland sichergestellt.

Seit zwei Jahren ist der Lichtenauer mit dem zum mobilen Kaffeestand umgerüsteten Lastenfahrrad auf Veranstaltungen und Messen in der gesamten Region unterwegs.

Am Mittwoch vergangener Woche bekam er einen riesigen Schreck: Seine Handy-App meldete ihm, dass der mit einem GPS-Tracker ausgerüstete Wagen in Bewegung sei. Dabei sollte der eigentlich sicher auf seinem Parkplatz auf einem Gewerbegrundstück Zum Breikedahl in Lichtenau stehen.

Kevin Luse eilte dorthin, entdeckte den Diebstahl und informierte sofort die Polizei. Anhand des GPS-Signals konnte der Weg des Anhängers mit Hilfe einer Handy-App über die Autobahn 44 bis über die holländische Grenze nach Enschede verfolgt werden. Dort blieb das Signal stehen.

Allerdings wurde auch die Akkuleistung des GPS-Trackers übermittelt. Und die reichte nur noch für etwa 90 Minuten. Eile war also geboten. Die Paderborner Kriminalpolizei nahm sofort Kontakt zum Euregionalen Polizeilichen Informations- und Cooperations-Centrum (EPICC) in Heerlen (Niederlande) auf, um die holländischen Kollegen vor Ort einzuschalten.

Mit Erfolg: Noch bevor der GPS-Akku seine Leistung komplett verbraucht hatte, fand die holländische Polizei den Anhänger mitsamt dem Coffee-Bike. Von den Tätern fehlte allerdings jede Spur.

Nur aufgrund der schnellen Reaktion der Polizei in Paderborn, habe das Coffee-Bike samt Anhänger so schnell und fast unbeschädigt sichergestellt werden können, meint Besitzer Kevin Luse dankbar. Lediglich Kleinteile seien beim Diebstahl kaputtgegangen.

»Die Polizei in Enschede war ebenfalls sehr freundlich und hilfsbereit«, erzählt er. Nachdem der Lichtenauer zunächst nicht wusste, ob ein Sicherstellen des Wagens sofort klappen würde, fuhr er selbst nach Enschede.

Denn dank GPS-Tracker wusste er ja, wo die Täter den Hänger abgestellt hatten. Doch noch unterwgs bekam er die freudige Nachricht, dass der Anhänger sichergestellt werden konnte und er ihn bei der Polizeizentrale abholen könne.

»Es war mir sehr wichtig, dass ich schnell reagiere und ebenfalls alles Mögliche in Bewegung setze, um meine Existenzgrundlage zu retten«, betont Luse. »Nachdem ich den Anruf der Polizei erhalten hatte, dass das Bike sichergestellt wurde, ist eine riesen Last von mir abgefallen.«

Die kleineren Schäden am Coffee-Bike konnte er sofort reparieren und bereits am Wochenende wieder bei der Pader-Kultour in Paderborn seine leckeren Kaffeespezialitäten anbieten. Auf die nächsten geplanten Einsätze für Hochzeiten und Firmenevents sind gerettet.

Die polizeilichen Ermittlungen nach den Tätern dauern derweil aber noch an. Am Tatort in Lichtenau hatten Zeugen nach Angaben der Paderborner Polizei ein Auto mit holländischen Kennzeichen gesehen.