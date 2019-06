Dietmar Simon, heute Oberst der Bruderschaft, war 1989 bei seiner Regentschaft – ebenso wie heute sein Sohn René – 25 Jahre alt. Mehr noch: Die Mutter des Königs, Martina Simon, regierte vor 30 Jahren an der Seite ihres Mannes als Königin und war damals 22 Jahre alt. Exakt dieses Alter hat auch Inga Abraham, die aktuelle Attelner Königin. Zufälle gibt es . . .

René Simon regiert die Johannes-Schützen in Atteln Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Kein Zufall war allerdings der Wunsch der neuen Majestät, ­irgendwann einmal König an der Altenau zu werden. René Simon, der als Techniker bei der Firma Niewels arbeitet, ist im Ort ohnehin engagiert. Erst vor wenigen Wochen hat er die Ausbildung zum Brandmeister bestanden und ist zudem als Vorsitzender des örtlichen Angelvereins und als Mitglied im weithin bekannten Attelner Männerballett zu Kar­neval aktiv.

Im Fasching regelmäßig mit dabei sind auch Teile des Hofstaats. Dem gehören an: Dennis Walter und Johanna Geilhorn sowie Marvin Voss und Katharina Wierzchula (beide Adjutanten), Stefan Möhring und Anna-Lisa Alteköster, Oliver Kaup und Rebecca Dahl, Daniel Amedick und Maren Vogdt, Jannik Möhring und Sabrina Dahl sowie Enzo Stockmar und Maike Kurte.

Beim großen Festumzug strahlte das Königspaar mit der Sonne um die Wette. René Simon, der als Techniker bei der Firma Niewels arbeitet, winkte den zahlreichen Besuchern immer wieder zu. Seine Königin, die bei der Buchhandlung Thalia beschäftig ist und sich derzeit zur Handelsfachwirtin fortbildet, glänzte in einem aufwändig gearbeiteten Kleid.

Das Schützenfest in Atteln wird am Montag, 17. Juni, um 8.30 Uhr mit dem Antreten an der Apotheke fortgesetzt. In der Altenauhalle warten dann Frühschoppen und Ehrungen. Nach dem Nachmittagsprogramm startet um 20 Uhr der Festball.