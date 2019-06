Von Dietmar Kemper

Klaus Lage eröffnete am Freitagabend das Festival »Sommernachtslieder«, das zum vierten Mal stattfand und sich etabliert hat, wie der große Zuschauerzuspruch beweist. Es gebe Schlager- und Schlagerpopsternchen, die schnell wieder von der Bildfläche verschwänden, »und es gibt Klaus Lage«, kündigte Organisator Carsten Hormes den Auftritt von Klaus Lage an. Der gerade 69 Jahre alt gewordene Liedermacher ist seit 40 Jahren im Geschäft, sein erstes Album »Musikmaschine« erschien 1980. Längst kann er auf eine treue Fangemeinde bauen, die ihn auch nach Dalheim begleitete.

»Ich bin immer unterwegs«

Hier schöpfte der sympathische Norddeutsche aus Soltau, ein Mann gänzlich ohne Allüren, aus einem großen Fundus und eröffnete mit »Ich bin immer unterwegs« ein beeindruckendes, mehr als zwei Stunden dauerndes Konzert, bei dem das Publikum erst nur leise mit den Fingern schnippte und mit den Füßen wippte, später lautstark mitsang und am Ende aufstand, um Lage minutenlang zu feiern.

Den Jubel hatte sich der Künstler wahrlich verdient. Dessen kraftvolle Stimme, die auch die leisen Töne beherrscht, füllte den großen Ehrenhof problemlos. Sein langjähriger Wegbegleiter Bo Heart begleitete ihn virtuos am Piano. Lage singt vom wahren Leben, vom Alltag, seine Texte haben Tiefgang, sind klar und teilweise wie vertonte Poesie.

Publikum wird zum Shantychor

Er singt über das Verliebtsein (»So geküsst«), über Trennungen (»Vorbei«), über das Älterwerden (»50«), über das Bombardement mit Informationen durch Medien und Nachbarn (»Jeden Tag geschehen neue Wunder«), er ärgert sich über Besserwisser (»Kümmer dich um deinen Krempel«) und verbeugt sich vor den Seenotrettern (»Volle Kraft voraus«), wobei er das Publikum kurzzeitig als Shantychor einsetzt.

Natürlich stimmt er auch »Faust auf Faust«, das er für den Schimanski-Kinofilm schrieb, und »Monopoli«, die Kritik am Raubtierkapitalismus, an. »Es hat nichts an Aktualität verloren, das ist gut für das Lied, aber schlecht für die Aktualität«, stellt Lage mit Blick auf die »Herren von der Schloßallee« fest, die Menschen durch ein Stück Silikon ersetzen.

Klaus Lage ist »viele«

Lage tritt mal mit Band, mal mit Bigband und wie in Dalheim »nur« mit Bo Heart auf. »Ich bin viele«, singt er und meint damit nicht nur die guten und schlechten Charaktereigenschaften, die sich in einem jeden von uns finden, sondern auch seine musikalische Vielseitigkeit. Den Auftritt genoss er sichtlich. »Schön hier«, sagte er und sein Gesicht strahlte. Und angesichts des Klosters als Kulisse blickte er nach oben: »Ich kann mir vorstellen, dass zwischen Himmel und Erde irgendwas ist.«