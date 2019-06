Von Dietmar Kemper

Lichtenau (WB). Die Ausstellung über Verschwörungstheorien im LWL-Landesmuseum für Klosterkultur in Dalheim scheint ein großer Erfolg zu werden. »Wir haben schon an die 10.000 Besucher, die Ausstellung läuft sehr gut«, sagte der Museumsleiter Ingo Grabowsky dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT.

Die Schau »Verschwörungstheorien – früher und heute« war erst am 17. Mai von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Schirmherr eröffnet worden. Die schon jetzt hohe Zahl der Gäste zeigt, dass Geschichten über Pakte mit dem Teufel, die Freimaurer, die Dolchstoßlegende oder die Chemtrails am Himmel sich als Publikumsmagnet erweisen.

Harmlose und gefährliche Hirngespinste

In Dalheim wird anhand von mehr als 200 Exponaten die Historie der mal harmlosen, mal brandgefährlichen Hirngespinste aus 900 Jahren erzählt. Die Macher behandeln die Verfolgung des mächtigen Templer-Ordens im Mittelalter und den Hexenglauben in der Frühen Neuzeit genauso wie den angeblichen Dolchstoß liberaler und linker Politiker in den Rücken des deutschen Heeres 1918 und die von den Nazis instrumentalisierte angebliche »jüdische Weltverschwörung«. Aber auch die Kondensstreifen am Himmel, die uns vermeintlich vergiften sollen, und das Phänomen der »Fake News« in der Gegenwart werden aufgegriffen. Die Besucher erfahren, warum Verschwörungstheorien die Menschen faszinieren.

Grabowsky freut der niedrigere Altersdurchschnitt der Besucher besonders: »Wir haben ein ganz neues Publikum, wir haben viele junge Leute, Studenten und Schüler, die zum Teil ihre Lehrer gedrängt haben, die Ausstellung zu besuchen. Das ist ein Effekt, den ich mir nicht hätte träumen lassen.« Im Vergleich zur Luther-Ausstellung handele es sich diesmal mehrheitlich um einzelne Besucher und nicht um Gruppen.

Luther-Schau zog 120.000 Menschen an

Apropos Luther: Die Schau über den Reformator und die Sicht auf ihn zwischen 1917 und heute war mit 120.000 Besuchern bislang die erfolgreichste in der Geschichte des Museums und übertraf die ebenfalls erfolgreiche, allerdings nur fünf Monate währende Schau »Die 7 Todsünden« mit 50.000 Gästen im Jahr 2015 bei weitem. »Luther« lief vom 31. Oktober 2016 bis zum 12. November 2017, nach einem Jahr hatten bereits 800 Gruppen und Schulklassen eine Führung gebucht. »Die Besucher waren oft evangelische Reisegruppen, die einen Reformationsjubiläumsausflug gemacht haben«, erinnert sich Grabowsky.

Zuletzt führte er mit Klaus Lage den ersten Künstler durch die aktuelle Schau. Die befürchteten Pöbeleien von Verschwörungstheoretikern seien bislang ausgeblieben. Allerdings findet sich im Gästebuch auch der Eintrag »Alles Lüge«. Die Ausstellung ist noch bis zum 22. März 2020 zu sehen und kostet neun Euro Eintritt.