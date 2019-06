Einen Förderbescheid über die Rekordsumme von 7,5 Millionen Euro für das marode Schulzentrum hat Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl an Bürgermeister Josef Hartmann überreicht (vorn). Über die Unterstützung freuen sich: (von links) Bauausschussvorsitzender Ewald Reichstein, Architektin Kordula Böhner, stellvertretende Bürgermeisterin und Grünen-Ratsfrau Martina Wolf-Sedlatschek, FDP-Ratsherr Uwe Kirschner, Schulleiterin Andrea Stollberg, Jörg Altemeier, Allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters, Katrin Koerth-Bartels, Sachbearbeiterin im Dezernat Wirtschaftsförderung der Bezirksregierung, und CDU-Ratsherr Josef Eich. Foto: Hanne Hagelgans

Lichtenau (WB/han). Eine Förderzusage über 7,5 Millionen Euro hat Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl an Lichtenaus Bürgermeister Josef Hartmann überreicht. Das Geld ist für den Klima-Campus bestimmt.

Eine so hohe Einzelförderung habe Lichtenau seines Wissens nach noch nie bekommen, sagte Jörg Altemeier, Allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters. Das Projekt, in das das Geld fließen soll, ist allerdings auch ein ehrgeiziges: Das in die Jahre gekommene Schulzentrum soll rundum energetisch saniert, das Außengelände zum pädagogisch sinnvollen und zugleich repräsentativen Klima-Campus werden.

Sorgen der CDU-Fraktion bescheren Spannung auf den letzten Metern

Um die Unterstützung von 80 Prozent der förderfähigen Kosten aus EFRE-Mitteln zu bekommen, musste sich die Stadt Lichtenau mit ihrem Projekt zunächst für einen Wettbewerb qualifizieren. Und nachdem diese Hürde genommen war, wurde es politisch auf den letzten Metern noch einmal spannend. Denn vor allem in der CDU-Fraktion wurden Sorgen laut, ob die Stadt denn den erheblichen Eigenanteil von insgesamt rund 6,5 Millionen Euro, verteilt auf mehrere Jahre, werde stemmen können, ohne andere wichtige Projekte im Schul- und Kindergartenbereich zu vernachlässigen. Doch die Mehrheit kam zustande.

Unter der Leitung von Architektin Kordula Böhner soll das große, verschachtelte Schulgebäude, das aus unterschiedlichen Bauphasen stammt und allein zehn unterschiedliche Dachflächen hat, nun entkernt und mehr oder weniger in den Rohbau-Zustand zurück versetzt werden. Dann soll das gesamte Gebäude energetisch auf den neusten Stand gebracht werden, neue Fassaden, Dächer, Fenster und LED-Beleuchtung erhalten. Der Strom kommt künftig aus einem benachbarten Windpark. Die alte Gasheizung wird durch eine Wärmepumpe ersetzt, die im Winter heizt, im Sommer kühlt.

" „Das ist eine doppelte Chance, einen super Standort zu schaffen.“ Josef Eich "

Es komme gerade recht, gab CDU-Ratsherr Josef Eich während der Übergabe des Förderbescheids zu bedenken, dass bald wohl auch mit den Mitteln aus dem Digitalpakt für die Schulen im Land zu rechnen sei. Dann könnte das Gebäude in einem Zug gleich auch in Sachen Internet fit gemacht werden. »So haben wir eine doppelte Chance, einen super Standort zu schaffen«, freute sich Eich. Und auch im Außengelände soll sich einiges tun. Bäume werden gepflanzt, Flächen entsiegelt und ein LED-Beleuchtungskonzept umgesetzt. Entstehen sollen auch ein Klassenzimmer im Freien und ein Energie-Parcours

Schnell war klar, dass die Bauarbeiten nicht bei laufendem Schulbetrieb zu stemmen sein würden. Daraus ergab sich eine weitere Herausforderung für das Planungsteam um Kordula Böhner und Jörg Altemeier: Für 1,6 Millionen Euro entsteht quasi eine komplette Übergangsschule in Modulbauweise auf dem Ausweichsportplatz an der Driburger Straße. Geplant ist ein dreigeschossiger, winkelförmiger Bau mit Platz für Klassen- und Fachräume sowie Lehrerzimmer, der nach Ende der Bauarbeiten wieder komplett verschwinden soll.

Der Umzug ist für die Osterferien geplant

Der Zeitplan ist eng. Zum Jahreswechsel soll das Fundament gelegt und das Modulgebäude errichtet werden. Der Umzug ist dann für die Osterferien geplant, damit im Anschluss die Abrissarbeiten im Gebäude starten können. Genau zwei Jahre soll die Bauzeit dauern, in den Osterferien 2022 soll die Schule zurück in ihr dann runderneuertes Gebäude ziehen, während parallel dazu das Modulgebäude wieder abgebaut wird.