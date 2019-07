Das Königspaar Patrick Grewe und Lorina Wischer präsentiert sich beim Festumzug in Holtheim. Foto: Helga Kloppenburg

Lichtenau (WB/mba). Sein Vater war schön König, sein Großvater auch. Patrick Grewe aus dem Lichtenauer Ortsteil Holtheim war also familiär mit dem Königsdasein vertraut, als er Fronleichnam die Regentschaft übernahm. Mit dem 156. Schuss hatte der 22-jährige Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, der erst seit einem Jahr Mitglied im Heimatschutzverein ist, die Reste des ­Adlers von der Stange geholt.

Er habe sich damals spontan ­dazu entschlossen. »Meiner Freundin habe ich zunächst gesagt, dass ich nicht Schießen gehe.« Schließlich machte er aber doch mit, fragte zuvor aber noch mal bei Lorina Wischer nach, ob es in Ordnung für sie sei. »Als ich drunter stand und geschossen habe, hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Das war richtiger Nervenkitzel«, sagt Patrick Grewe.

König freut sich auf Kreisköniginnenball und Spaß mit dem Hofstaat

An seiner Seite regiert nun seine Freundin Lorina Wischer. Die 21-jährige Gesundheits- und Krankenpflegerin ist Mitglied im Tambour-Corps ­Etteln. Dem Königspaar zur Seite steht der Hofstaat mit Patrick Grewes Bruder Kevin Grewe und Michelle Rehrmann, Jens Pollmann und Janine Schumann, Marvin Kühnel und Leonie Amedick, Simon Meyer und Annika Sindermann, Nico Tillmann und Malina Meier sowie Matthias Rasche und Katharina Knaup.

Von seinem Regierungsjahr verspricht sich Patrick Grewe eine »schöne Zeit«. Er freue sich auf die weiteren Festtage in Holtheim und auf kommende Schützenfeste, die er als König besuchen werde, sowie auf den Kreisköniginnenball und die Schützenabrechnung. Lorina Wischer und Patrick Grewe wollen zudem gemeinsam mit dem Hofstaat viel Spaß haben wie bereits am Wochen­ende.

Königin trägt ein hellblaues, schulterfreies Kleid

Nach dem Zapfenstreich und dem Festball am Samstag präsentierten sich das Königspaar und dessen Hofstaat am Sonntag den Holt­heimern. Unter dem Jubel zahlreicher Schaulustiger zogen die neuen Majestäten durch Holtheim. Die Königin trug ein hellblaues, schulterfreies, luftiges Kleid mit rosafarbigen Blüten und grünen Ornamenten. Die Hof­damen präsentierten sich in altroséfarbenen Kleidern. Für Musik sorgten der Spielmannszug Holtheim und das Blasorchester Freude & Frohsinn Etteln.

An diesem Montag geht das Schützenfest um 8.45 Uhr mit dem Antreten am Landgasthof Schäfers und dem Marsch zur Schützenhalle weiter. Um 9.30 Uhr beginnt das Frühstück, um 14.30 Uhr der Ausmarsch. Danach wird noch mit einem DJ weiter gefeiert.