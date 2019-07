Die Altenau bei Atteln ist trocken gefallen. Mitschuld daran sei die Wasserentnahme weiter oberhalb für die künstlichen Seen bei Husen, kritisiert Umweltschützer Ulrich Eichelmann. Foto: Hanne Hagelgans

Lichtenau (WB/han). Mit der zweiten großen Hitzeperiode dieses Sommers ist jetzt geschehen, was viele erwartet haben: Die Altenau ist in Atteln ausgetrocknet.

Dass dem Fluss noch künstlich Wasser entzogen werde, trage zu der unerfreulichen Situation bei, kritisiert Naturschützer Ulrich Eichelmann.

Im Flussbett an der Rundbogenbrücke mitten ein Atteln picken die Hühner, ohne sich die Füße nass zu machen. 800 bis 1000 junge Elritzen hat Naturschützer Eichelmann vor ein paar Tagen aus einer der letzten verbliebenen Pfützen gerettet und an eine tiefere Stelle gebracht.

Denn nur einen Katzensprung entfernt zeigt sich, wie die Altenau als gesunder Fluss aussieht: Im Bereich Grüner Graben, der im Jahr 2008 renaturiert worden ist, darf sie die Landschaft mit Schlingen und Mäandern gestalten.

Hier gibt es flache und tiefe, helle und dunkle, kalte und wärmere Stellen im Wasser, das mal schneller und mal langsamer fließt. Totholz am und im Bach bietet wertvolle Lebensräume, ebenso wie Steilufer und Kiesbänke. Arten wie Bachforelle, Eisvogel, Bachlibelle, Weidenmeise und Wasseramsel fühlen sich dort wohl.

Die Renaturierung, die seit Jahren betrieben wird, zeige durchaus viele positive Auswirkungen, betont Eichelmann, der aus Atteln stammt, seit langem in Österreich lebt und sich auch beruflich mit Gewässerökologie beschäftigt.

Umso mehr sei es schade, dass diese guten Ergebnisse, die schließlich auch mit erheblichen Summen aus öffentlichen Mitteln geschaffen worden seien, auf der anderen Seite wieder zerstört würden. Damit meint er die Wasserentnahme am Vor- und Hauptstau in Husen.

Um dort künstlich einen See zu erhalten, der vor allem einigen Anglern zugute komme, werde der Altenau Wasser entzogen, das weiter flussabwärts dann fehle, kritisiert er. »Wir haben hier einen karstigen Untergrund«, erläutert er, »da würde sich von Natur aus niemals ein dauerhaftes stehendes Gewässer bilden«.

Denn das Wasser versickere im Karst. Das zeige sich auch schon daran, dass aus dem Husener See, der auch Piepensee genannt wird, anders als ursprünglich einmal geplant, kein Wasser wieder in die Altenau abgegeben werde. »Wasserspiele«, nennt Eichelmann die künstlich geschaffene Situation, die er auch schon gegenüber der Bezirksregierung kritisiert hat.

Die hat auch gehandelt. Zu Niedrigwasserzeiten soll künftig kein Wasser mehr aus der Altenau in den Piepensee abgeleitet werden. Dazu soll eine Schwelle gebaut werden, die ab einem Zufluss von weniger als 120 Liter pro Sekunde eine Ableitung aus der Altenau in den See unterbindet.

An 120 bis 140 Tagen im Jahr, so die Schätzung der Bezirksregierung, dürfte das der Fall sein. Geplant ist zunächst eine Probephase von einem Jahr, in der beobachtet werden soll, welche Auswirkungen das auf die Altenau hat.

»Ein Schritt in die richtige Richtung – aber nicht genug«, bewertet Eichelmann das Vorhaben: »Ich fürchte, dass es nicht ausreicht, nur bei Niedrigwasser alles Wasser in der Altenau zu belassen und nichts abzuleiten.

Gerade in Zeiten der immer deutlicher werdenden Klimakrise muss meiner Meinung nach jede Wasserausleitung ganzjährig unterbleiben, damit sich das Bachsystem wieder erholen kann.«

Denn wenn man an rund 240 Tagen pro Jahr weiterhin Wasser aus der Altenau entnehme, könne das zu einem generellen Absinken des Grundwasserspiegels im Bereich Husen und Atteln und damit zu einem rascheren Austrocknen der Altenau führen.

In dem Zeitraum würden der Altenau etwa 250 Millionen Liter Wasser künstlich entnommen, rechnet Eichelmann vor, und die fehlten dem Fluss – und dem lokalen Grundwasser – dann weiter unten.

Er plädiert dafür, zunächst die Testphase abzuwarten, aber über einen kompletten Stopp der Wasserentnahme für die Husener Seen nachzudenken. Zumal die ohnehin von begrenztem Nutzen und ökologisch wenig wertvoll seien. »Davon hat niemand etwas, es gibt eigentlich nur Verlierer«, meint Eichelmann.