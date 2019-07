Bei einem Unfall in Holtheim sind drei Menschen verletzt worden. Symbolbild/ Foto: Hannemann

Lichtenau (WB). Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitag, 26. Juli, in Holtheim drei Menschen leicht verletzt worden sind, ist ein Treckerfahrer zunächst geflohen. Die Polizei konnte ihn jedoch später ermitteln.

Nach Polizeiangaben bog ein 27-jähriger Autofahrer am Freitag gegen 17.48 Uhr vom Hellweg nach rechts auf die vorfahrtberechtigte Eggestraße in Richtung Holtheim ab. Zeitgleich überholte ein 22-jähriger Autofahrer kurz vor dem Hellweg einen vor ihm auf der Eggestraße in Richtung Lichtenau fahrenden Trecker mit Anhänger.

Der einbiegende 27-Jährige bemerkte das nicht, und es kam auf die Eggestraße zum Frontalzusammenstoß der beiden Wagen. Dabei kam es auch zu einer Berührung zwischen dem Auto des 22-Jährigen und dem Anhänger des Treckers.

Der 54-jährige Treckerfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Nachhinein von der Polizei ermittelt werden. Beide Autofahrer und die 17-jährige Beifahrerin des 22-jährigen wurden bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt.