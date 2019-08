In Lichtenau-Holtheim hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt, die Ursache ist noch unklar. Eine pflegebedürftige Person wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Foto: Lukas Brekenkamp

Lichtenau (WB/lb). Im Lichtenauer Ortsteil Holtheim hat am Donnerstagnachmittag ein bewohntes Holzhaus Feuer gefangen und die Feuerwehr in Atem gehalten. Ein Mensch wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Noch gegen 18 Uhr am Abend stiegen dunkle Rauchwolken in den Himmel in dem südlichen Stadtteil Lichtenaus. Über eine Drehleiter sowie am Boden löschten die Feuerwehrleute die letzten Glutnester im Dach des Hauses.

Foto: Lukas Brekenkamp

Wie Einsatzleiter Christoph Michaelis berichtete, wurden die Feuerwehrkräfte gegen 16.30 Uhr zu dem Hausbrand alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzleitung sei der Brandherd in einer Sauna des Hauses zu verorten – die Ursache sei jedoch noch völlig unklar. »Von der Sauna hat sich das Feuer dann ins gesamte Holzhaus ausgebreitet«, erklärte Christoph Michaelis.

50 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Am Ort waren 50 Einsatzkräfte. »Eine bettlägerige Person wurde aus dem Haus gerettet«, sagt Christoph Michaelis. Ein Angehöriger habe die Person aus dem Haus getragen und ihr so wo­möglich das Leben gerettet. »Die pflegebedürftige Person wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht«, sagte der Einsatzleiter. Augenscheinlich sei die Person jedoch unverletzt geblieben. Wie hoch der Schaden ist, kann die Feuerwehr noch nicht sagen.