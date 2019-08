Von Per Lütje

Lichtenau (WB). 15 Dörfer zählt Lichtenau. 15? Tatsächlich sind es sogar 16, wenn man das Europa-Feriendorf in Husen mitzählt. Hoch über der 1100-Seelen-Gemeinde betreibt der Niederländer Robert-Jan den Burger die Bungalowanlage, die in den 60er Jahren errichtet wurde. Seit neustem wird dort eine eher ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit geboten, und zwar in einem Schäferwagen.

2008 als gemeinsames Projekt der Städte und Gemeinden Büren, Bad Wünnenberg und Lichtenau angeschafft, um für den Sintfeld-Höhenweg zu werben, hat den Burger den zum Schlafdomizil umgebauten Anhänger in diesem Jahr übernommen. Luxuriös ist die Schlafstätte nicht: eine Sitzecke, die zu einer Liegefläche für zwei Erwachsene verwandelt werden kann, ein Hochbett für ein Kind, ein paar Kleiderhaken – das ist es auch schon. Im Gegenzug gibt es dafür aber jede Menge Abenteuerromantik – Sternenhimmel inklusive, vorausgesetzt eine laue Sommernacht erlaubt es, die in der Mitte trennbare Eingangstür zum Schäferwagen offen stehen zu lassen.

Im Laufe dieses Monates will Europa-Feriendorf-Betreiber den Burger die Übernachtung im Schäferwagen offiziell vermarkten. Der Preis für die Übernachtung steht noch nicht ganz fest. »Ich denke mal, so 24,50 Euro pro Person inklusive Frühstück«, sagt der 62-Jährige, der nicht nur die 23 Bungalows zählende Ferienanlage verwaltet, sondern auch das dazu gehörende Restaurant »Vagenbond« betreibt. Dort serviert der Zwei-Meter-Hüne nicht nur typisch deutsche Kost, wie zum Beispiel Schnitzel in allerlei Variationen, sondern auch holländische Snacks, darunter jene Rinderkroketten, die man in niederländischen Imbissen aus Automaten ziehen kann, und natürlich original holländische Pommes frites.

Seit knapp acht Jahren ist Robert-Jan den Burger Verwalter und Betreiber der Ferienanlage. Den Großteil der Immobilien hat der 62-Jährige erworben, die weiteren befinden sich ebenfalls im Besitz mehrerer Eigentümer und werden an Touristen vermietet. »Früher waren die Gäste zu 80 Prozent aus den Niederlanden. Inzwischen liegt das Verhältnis zwischen deutschen und holländischen Gästen 50:50«, sagt den Burger, der aus Scheveningen bei Den Haag stammt und seit 48 Jahren in der Gastronomie tätig ist. Außer einer Reinigungskraft und einer Küchenhilfe managt den Burger, der vor seinem Wechsel nach Husen einen Ferienpark in Polen geleitet hat, alles alleine – und das an sieben Tagen in der Woche.

Geöffnet ist das Europa-Feriendorf auch im Winter. Sogar im Schäferwagen können es sich Gäste theoretisch bei Minus-Temperaturen gemütlich machen, dafür sorgt eine kleine Ofenheizung, die bei Bedarf in dem Anhänger installiert werden kann. Zielgruppe sind insbesondere Tagestouristen und Wanderer, denn für einen längeren Aufenthalt ist der Schäferwagen nicht ausgelegt. Und bei einem nächtlichen »Bedürfnis« heißt es, ab durch die Natur und rein in die Gaststätte – denn über eine Toilette verfügt die mobile Schlafstätte ebenfalls nicht.

Europa-Feriendorf Husen

Die Anlage wurde im Jahr 1962 von der Detmolder Firma E. Greimeier & K. Greimeier erstellt und zum Bungalow-Feriendorf Bürener Land ausgebaut. Architekt war Bernd Helle aus Paderborn. Die ersten Gäste waren amerikanische Soldaten, die im nahegelegenen Stöckerbusch bei Büren stationiert waren. Ursprünglich umfasste das Feriendorf 48 Appartements auf einer Fläche von 41.000 Quadratmetern, ein Restaurant, einen Lebensmittelladen, Spielplätze und Minigolfanlage. 1969 wurde die Anlage an die Weltring-Hotel GmbH in Frankfurt verkauft, die daraufhin das Feriendorf in Wohneigentum umwandelte und an einzelne Eigentümer verkaufte. In den darauffolgenden Jahren wurden noch einige Bungalows dazu gebaut und verkauft, die Käufer waren in der Regel Niederländer. Heute besteht die Anlage aus 23 Bungalows mit insgesamt 54 Ferienwohnungen, die allesamt in Privatbesitz sind.