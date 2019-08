Blumen und Kerzen stehen am Tatort auf dem Ebertplatz. Nach einer Auseinandersetzung auf dem Ebertplatz mit einem Toten hat die Stadt Köln damit begonnen, Überwachungskameras aufzustellen Foto: dpa

Köln/Lichtenau (dpa). Nach der Tötung eines in Lichtenau lebenden Somaliers will die Polizei in Zukunft nachts Zivilbeamte auf den Kölner Ebertplatz schicken.