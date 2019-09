Von Bernhard Liedmann

Dalheim (WB). Noch geht es in der Sonderausstellung des Klosters Dalheim um Verschwörungstheorien. Doch der Landschaftsverband (LWL) plant bereits die nächste große Sonderausstellung. Das Thema »Latein, die Sprache Europas« soll dann in den Jahren 2021 bis 2022 umgesetzt werden. Gerechnet wird mit Gesamtkosten von 1,3 Millionen Euro.

Derzeit diskutieren die politischen Gremien des Landschaftsverbandes das Vorhaben dieser Sonderausstellung, die dann von Oktober 2021 bis Juli 2022 präsentiert werden soll. Unter den Exponaten, die seitens des Museums für diese Ausstellung angefragt werden sollen, ist auch ein Bankautomat aus dem Vatikan mit einer lateinischsprachigen Bedienungsanleitung. Das soll verdeutlichen, dass die Sprache, auch als Sprache der Kirche, bis heute auf vielfältige Weise lebendig gehalten werde. Ebenso wie das vom Vatikan herausgegebene »Lexikon des modernen Lateins« das auch Wörter wie Computer (computaterum) oder Zigarette (sigarellum) enthält.

Lexikon des modernen Latein

Latein sei schließlich nicht nur über die Jahrhunderte die Sprache der Klöster und Ordensleute, so die Stiftung Kloster Dalheim in ihrer Begründung für dieses Thema. Alle Asterix-Leser kommen an zahlreichen Sätzen wie »Alea iacta est«, »Vae Victis« oder »O tempora, o mores« nicht vorbei, mit oder ohne kleines oder großes Latinum. Das klassische Latein prägten Autoren wie Cicero, Caesar, Vergil oder Horaz. Ihre Schriften überdauerten Jahrhunderte. Kirchliche Einrichtungen und Klöster erhielten das Latein auch als Verständigungsinstrument.

Die Einflüsse dieser Sprache auch auf die aktuellen Volkssprachen seien enorm, begründet die Stiftung das Ausstellungsthema. Goethe begriff das Lateinische als Grundlage des modernen Deutsch. Besonders deutlich werde die Relevanz der klassischen Sprache im Englischen und in den modernen romanischen Sprachen, die unmittelbar vom Lateinischen abstammen. Ihnen soll in der Ausstellung entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Ausstellung auf 600 Quadratmetern

Die Ausstellung auf geplanten 600 Quadratmetern in drei Raumblöcken im Kerngebäude des Klosters soll sich aber an das breite Publikum und besonders an Schulen richten. Aufgrund der Breite des Themas denken die Verantwortlichen an eine Vielzahl von Exponaten: Wertvolle mittelalterliche Handschriften neben erotischen Darstellungen und Dichtungen aus der Antike ebenso wie aktuelle Objekte der Populärkultur.

Latein ist auch heute keine »tote Sprache«. Es ist die dritthäufigste Fremdsprache an Schulen und ist Voraussetzung für zahlreiche Studiengänge und Grundlage für Fachbegriffe in vielen Berufen. Heute twittert der Papst auf Latein, Rundfunk- und Fernsehstationen bieten Sendungen in lateinischer Sprache an. Geplant ist auch eine Vortragsreihe zu dem Thema.

Bankautomat mit lateinischer Bedienungsanleitung

Bei den Exponaten zur Ausstellung sollen Anfragen an internationale Museen gestellt werden: So sollen beispielsweise eine Büste von Marcus Tullius Cicero aus den Kapitolinischen Museen in Rom und eine schriftliche Anordnung von Karl dem Großen, dass Latein in der fränkischen Vielvölkermonarchie die Verkehrssprache werden soll, gezeigt werden. Es wäre eine Leihgabe aus der Stiftsbibliothek St. Gallen.

Auch die Wiederbelebung der lateinischen Sprache wird beispielsweise durch die Präsentation von Erasmus von Rotterdam in Form eines Bildnisses aus dem Kunstmuseum Basel verdeutlicht. Er gilt als »König des Humanismus« und propagierte die Wichtigkeit einer übernationalen Gemeinschaftssprache. Das bislang modernste Exponat wäre der Geldautomat aus dem Vatikan.

Für die Ausstellung rechnet der LWL bei veranschlagten 1,2 Millionen Euro Kosten etwa mit Einnahmen von 240.000 Euro durch Eintritt und Verkaufserlöse sowie etwa 530.000 Euro über Drittmitteln. Aus dem LWL-Haushalt müssten zur Deckung 325.000 Euro beigesteuert werden.