Von Timo Gemmeke

Henglarn (WV). Wegen eines Wasserschadens sollte das Dach des Henglarner Kirchturms erneuert werden. Was niemand wusste: Der Regen tropfte durch insgesamt 16 Einschusslöcher in der Insignienkugel in den Giebel. Bei den Restaurationsarbeiten kam dann eine weitere historische Überraschung zutage.

Weil am Turmdach Feuchtigkeitsschäden entdeckt worden waren, hatte sich die Henglarner Kirchengemeinde im Juni für eine Restaurierung der Schieferflächen entschieden. »Bei näherer Betrachtung haben wir die Turmspitze mit den mittlerweile angerosteten Insignien dann auch abgenommen, um diese zu erneuern«, erzählt Kirchenvorstandsvorsitzende Annelie Becker.

16 Einschusslöcher aus Kriegsjahren

Als der beauftragte Kunstschmied die große Kugel genauer in Augenschein nahm, wurde klar, woher die Wasserschäden im Giebel stammten: 16 Einschusslöcher ließen den Regen ins Turminnere sickern. »Wahrscheinlich stammen die Löcher aus Kriegsjahren«, berichtet Becker. In welchem der beiden Weltkriege die Turmspitze unter Beschuss geraten sein könnte, ist nicht nachweisbar.

Damit nicht genug: Im Inneren der Kugel fanden sich außerdem eine Postkarte und ein Foto, die der Erschaffer der Insignien, der Henglarner Schmied Andreas Stamm, 1894 darin für die Nachwelt hinterlassen hatte. »Auf der Postkarte erzählt der Schmied von seiner Arbeit und seiner Familie, das Foto zeigt ihn als preußischen Soldaten 1872«, erklärt Becker.

Gruß an die Nachwelt weitergegeben

Um wiederum der Nachwelt eine Überraschung zu machen, hat sich der Henglarner Kirchenvorstand dazu entschieden, in der restaurierten Kugel die Nachricht des Schmiedes Stamm ergänzt mit einigen neuen Daten – etwa der Innensanierung der Kirche 2013 – weiterzugeben. »Das ist ein Stück Henglarner Geschichte, die die ganze Zeit unbemerkt über unseren Köpfen schwebte«, freut sich Annelie Becker. »Jetzt geben wir dieses kleine Geheimnis weiter.«

Nach der Vergoldung der Insignien durch einen weiteren Restaurator und einer Segnungsmesse sind Hahn, Kreuz und Kugel am Mittwoch wieder auf dem Kirchturm gelandet. Für Dachdecker Marvin Schipper und seinen Kollegen war dabei nicht der Arbeitsplatz in 37 Metern Höhe das Problem – die Firma Balkenhol aus Bestwig übernimmt regelmäßig Restaurationsarbeiten an Kirchendächern. »Weil der Steiger nicht so hoch kam, mussten wir die Insignien über vier Gerüststockwerke per Hand tragen. Das war sportlich«, erzählt Schipper. Knapp 1,5 Stunden seien nötig gewesen, um die Insignien wieder an alter Stelle anzubringen.

Kirchweihfest mit neuem Dach

Da auch die Schieferarbeiten am Dach bald abgeschlossen sein sollen, freut sich die Henglarner Kirchengemeinde auf das Kirchweihfest der St. Andreas Kirche am 27. Oktober. »Sprichwörtlich wieder mit einem Dach über dem Kopf wollen wir dann alle gemeinsam feiern«, freut sich Annelie Becker.