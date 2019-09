Lichtenau (WB/eb). Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lichtenau hat einstimmig dem Wunsch des Heimatvereins Henglarn zugestimmt, den Platz neben der St.-Andreas-Kirche in Henglarn in Elmar-Borggreve-Platz zu benennen. Elmar Borggreve war bis zu seinem Tod vor knapp zwei Jahren Gastwirt in der bis dahin noch einzigen Gaststätte Zur Post in Henglarn.