Von Ingo Schmitz

Lichtenau (WB). Als grantige Staatsanwältin, die sich kettenrauchend mit Hauptkommissar Thiel anlegt, ist Mechthild Großmann an diesem Montag in einer Wiederholung eines Münster-Tatorts aus dem Jahr 2007 zu sehen (»Ruhe sanft«, 22 Uhr, Sender RBB). Live war die Schauspielerin bereits am Samstag in Dalheim zu erleben.

Als ihre ersten Worte im Zuschauerraum des Schafstalls verhallen, ist das Publikum fasziniert und begeistert zugleich: Live hört sich die kräftige, rauchige Stimme noch sehr viel tiefer an, als man es aus dem Fernsehen in Erinnerung hat. Das Publikum wird an diesem Tag mit einer Lesung belohnt, die an Spannung und Unterhaltung nur schwerlich zu überbieten ist. Mechthild Großmann – die Frau mit der Hammer-Stimme – zeigt die gesamte Bandbreite ihres Könnens.

»Tod im Rückspiegel« mit packenden Verfolgungsjagden

Die großartige Schauspielerin schlüpft gekonnt in die Rollen der verschiedenen Protagonisten. Es ist eine Freude zu erleben, wie sie Stimmlage und Betonung den jeweiligen Charakteren anpasst. Und dabei geht es nicht um irgendwelche Personen. Nein, es geht um Helden! Sie leiht dem Meisterdetektiv Sherlock Holmes und seinem Freund Dr. Watson ebenso ihre Stimme, wie dem Geheimagenten James Bond. Der geniale Detektiv findet in »Ein Skandal in Böhmen« seine Meisterin, und 007 liefert sich anschließend in »Tod im Rückspiegel« packende Verfolgungsjagden und romantische Liebesszenen. All das inszeniert Mechthild Großmann allein mit ihrer Stimme und enormer Bühnenpräsenz.

Lesefestival »Zeit für Helden«

Es ist ein grandioser Auftakt für das neue Lesefestival »Zeit für Helden«. Wobei »Festival« auf den ersten Blick als ein recht großer Begriff erscheint. Für die Lesungen mit Mechthild Großmann am Samstag und Harald Schwaiger am Sonntag hätte man auch etwas tiefer stapeln können.

Dass Museumsdirektor Dr. Ingo Grabowsky es nicht getan hat, ist gut so: Denn das Festival kann ja noch wachsen. Und das sollte es auch. Es ist ein Format, das für Familien geeignet ist und das Lesen und Vorlesen in eine neue, anregende Dimension erhebt. Dazu hat auch das Saxophon-Ensemble »Saxaholics« unter der Leitung von Ivan Jones beigetragen, das mit Bond-Melodien begeisterte.