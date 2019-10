Rückblick: Am Abend des 18. Januar 1974 trafen sich einige Männer im Gasthof Zur Waldschänke zur Gründung einer Abteilung des Eggegebirgsvereins. Gründer und erste Mitglieder waren Karl Schmidt, Wilhelm Knaup, Franz Fuest, Martin Meyer, Clemens Schulte, Hermann Müller, Andreas Pennig, Anton Tölle, Josef Günther, Konrad Günther, Johannes Leifeld und Ferdi Krusekamp. Schon kurze Zeit später, im September 1974, wurde eine eigene Blockhütte eingeweiht. Nach dem Vorbild der Hütte in Ottbergen wurde in der Halle des Schmiedemeisters Behler die kleine Unterkunft gezimmert. Das Holz stammte aus dem Gemeindewald, und die Gemeinde Holtheim stellte in der Hardt das Vereinsgelände zur Verfügung. 1976 wurde eine zweite Hütte errichtet. Sie wird ausschließlich für Aktivitäten von der EGV und DWJ-Abeilung Holtheim genutzt. Schließlich wurde 1984 eine Wasserleitung zur Hütte gelegt.

Drei zentner Reibeplätzchen

Die Temperaturen spielten glücklicherweise mit und so fanden sich zahlreiche Wanderer aus dem ganzen Eggegebirge bei herrlichem Herbstwetter an der Holtheimer EGV-Hütte ein. Viele eifrige Hände hatten drei Zentner Kartoffeln geschält und gerieben. Auch das Kuchenbüffet wurde eifrig nachgefragt. Für Musik beim und nach dem Essen sorgte der Spielmannszug Holtheim. Eigens für das Fest hatte der Kindergarten das Musikstück »Die Vogelhochzeit« eingeübt. Das große Vereinsgelände bot den mitgewanderten Kindern reichlich Platz zum Austoben.

Für den verhinderten Hauptvorsitzenden Dr. Udo Stroop überbrachte sein Stellvertreter Werner Hoppe Grüße des Hauptvereins. Zahlreich waren die Wanderer der Abteilung Brenkhausen erschienen, die den Wandertagswimpel des Eggegebirgsvereins natürlich zu Fuß überbrachten und damit wohl die längste Wanderstrecke aller Besucher zu verzeichnen hatten.

Lichtenaus Bürgermeister Josef Hartmann dankte ihnen in seiner Festrede herzlich dafür und versprach, den Wimpel in seinem Dienstzimmer zu hüten, damit ihn die Holtheimer im nächsten Jahr zum Eggegebirgsfest nach Buke tragen können. Der Vorsitzende der Abteilung Holtheim, Dierk Haber­hausen, dankte allen Helfern für »ein Heimatfest, wie man es sich gelungener nicht wünschen kann«.