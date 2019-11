Lichtenau/Marsberg (WB). Auf der Autobahn 44 zwischen Marsberg und Lichtenau ist es am Montagmorgen zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten gekommen. Die Polizei leitet den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr gegen 7.35 Uhr ein Skoda-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen der A44 in Richtung Dortmund im Bereich der Baustelle auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Bei dem Unfall erlitten der Fahrer und der Beifahrer des Skoda aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz Verletzungen, so dass Krankenwagen sie in ein Krankenhaus brachten. Der 62-jährige Lkw-Fahrer aus Korbach blieb unverletzt.

Ein Abschleppwagen transportierte den Skoda ab. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Für etwa 20 Minuten musste die Unfallstelle voll gesperrt werden, so dass sich ein Rückstau bis Diemelstadt bildete. Während der Unfallaufnahme leiten Polizeibeamte den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.