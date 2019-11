Organisator Fabian Hartung (Firma Evergreen), Museumsmitarbeiterin Maria Tillmann und Aussteller Thomas Rinkus, der aus Fiebing in Ostfriesland angereist ist, (von links) freuen sich auf den Winterzauber im Kloster Dalheim am Wochenende. Foto: Hanne Hagelgans

Lichtenau (WB/han). Wer schon jetzt Anregungen für die Weihnachtsdekoration und Geschenkideen sucht oder sich einfach schonmal in Stimmung bringen möchte, ist an diesem Wochenende im Kloster Dalheim genau richtig. Von Freitag bis Sonntag lädt dort der Winterzauber zum Bummeln ein.

Zum vierten Mal veranstaltet die Evergreen GmbH mit Sitz in Kassel, die auch das große Gartenfest im Frühjahr ausrichtet, den vorweihnachtlichen Markt. 100 Aussteller aus dem gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus sind diesmal dabei.

Schon seit Tagen füllen sie die Stände und weißen Pagodenzelte, die in der Dämmerung natürlich weihnachtlich beleuchtet werden, mit ihren Waren und dekorieren sie liebevoll.

Besucher finden in der idyllischen Klosteranlage jede Menge Ideen von ultra-chic bis urig-gemütlich, um die eigenen vier Wände für die Advents- und Winterzeit zu dekorieren. Außerdem gibt es Mode, Schmuck, Accessoires, Antiquitäten, Geschenke zum Essen, feine Öle, Seifen und Kerzen und natürlich auch Christbaumschmuck, Adventskränze, Kerzen und vieles mehr.

Wer mag, kann den Ausflug nach Dalheim nutzen, um die Glühwein-Saison einzuläuten und dabei vielleicht auch den Sanddornglühwein probieren, der längst vom Geheimtipp zum Publikumsrenner geworden ist. Auch sonst ist das kulinarische Angebot groß. Besucher dürfen sich unter anderem auf Mandelnougat, edle Trüffelspezialitäten, Flammlachs und natürlich den Weihnachtsmarkt-Klassiker, gebrannte Mandeln, freuen.

Für Unterhaltung sorgt ein Rahmenprogramm mit Musik, Walking-Acts und einem Lichterspiel, das die Besucher sogar zum Mitmachen einlädt. Am Sonntag von 13 Uhr an treten die Jagdhornbläser aus Blankenrode und Fürstenberg auf. Und auch die beiden niedlichen Rentiere vom Arche-Park aus Wulften, die schon im vergangenen Jahr die absoluten Lieblinge der Kinder waren, sind diesmal wieder mit dabei.

Der Winterzauber im Kloster Dalheim ist am Freitag und Samstag, 15. und 16. November, in der Zeit von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 17. November, von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro, Wochenend-Ticket 14 Euro. Kinder haben freien Zutritt. Im Eintrittspreis inbegriffen ist übrigens auch der Zutritt zum Dalheimer Klostermuseum und zur aktuellen Sonderausstellung »Verschwörungstheorien früher und heute«.